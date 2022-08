La señora Hilda decidió darle un hogar al can, quien deambulaba por la plaza de Cieneguilla. Ahora, el perrito lleva hasta un traje suyo.

Una trabajadora de limpieza junto con su perrito Chato’ se han vuelto tendencia en redes sociales. Esto debido a que su mascota la acompaña en sus labores de trabajo. En declaraciones para La República, la señora mencionó que adoptó a dicho perrito que deambulaba por las calles de Cieneguilla. “Lo adopté, lo bañé y lo llevé a la veterinaria”, dijo. Asimismo, la mujer sostuvo que le puso una ropa acorde a su trabajo para que no lo atropellen y reconozcan que tiene dueño. “Ha sido un perrito para que me acompañe. Adopten a los perritos para que no sufran mucho. A las personas, que los cuiden”, mencionó. VIDEO: Latina