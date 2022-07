Vecinos de La Victoria protestaron este 5 de julio para exigirle a la Municipalidad de Lima el término de la obra de pistas y veredas que se empezó a ejecutar desde enero de 2022 y que hasta la fecha aún no ha sido entregada . Las personas aseguran que dicha demora ha ocasionado no solo una contaminación al medio ambiente, sino también ha propiciado la inseguridad de la zona. “ Es horrible, no se puede. Me he caído hasta tres veces por los huecos ”, contó una de la vecinas. “Hay mucha delincuencia y el tráfico que genera nos perjudica”, dijo otra ciudadana. VIDEO: Jessica Merino/URPI-LR