Ante el terrible momento del deslizamiento del cerro de Chavín de Huántar, ocurrido a las 3.00 p. m. el último 30 de junio, pobladores del sector Cruz de Shallapa advirtieron que estos derrumbes venían desde el último 21 de junio, pero no se les tomó mucha atención. “Vimos un desprendimiento de rocas, pero jamás vimos que iba ser de esta manera. No pensamos que sería tan catastrófico. Desde el terremoto del 70 no se veía algo así. Esto se ve afectado”, acotó el señor Hugo Reynald en América Noticias. No solo eso, el sector se ha quedado sin agua, por lo que piden pronta recuperación de este recurso ante la actual situación. Asimismo, el hombre aseguró que este desastre afectará económicamente a la población que ya tenía previsto recuperarse en la Fiesta patronal a la Virgen del Carmen. Video: América Noticias.