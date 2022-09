Apoyo. Hernando de Soto, excandidato presidencial con Avanza País para las elecciones generales 2021, apareció en un video —difundido en redes sociales— mostrando su respaldo al candidato de Renovación Popular en La Molina, Diego Uceda. “Me encanta estar aquí con mi amigo Diego Uceda. Yo me había prometido no salir a apoyar a ningún partido porque no conozco la integración de todos los candidatos, pero a él sí lo conozco. Hemos trabajado casi un año para ver problemas del país y de la ciudad (…). Estoy confiado en que él puede hacer las cosas bien”, expresó Hernando de Soto, quien se encuentra afiliado a la organización política Avanza País desde el 2017, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas. VIDEO: Renovación Popular