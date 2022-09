El congresista José Williams, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, señaló la importancia de la labor fiscalizadora que cumple su institución. “El poder Legislativo tiene una atribución muy importante, que es la fiscalización. Sin fiscalización el poder no tendría contrapeso, sin fiscalización la democracia se convertiría en una forma de gobierno dictatorial, no tendríamos la posibilidad de censurar a funcionarios que cometen actos de corrupción o no están a la altura del cargo. (...) El Perú no merece autoridades vinculadas en actos de corrupción”, enfatizó el legislador en su discurso de clausura durante la sesión conmemorativa por el bicentenario del Parlamento. VIDEO: Congreso