La censurada expresidenta de Congreso Lady Camones denunció que una bancada le indicó que votaría en contra de su censura a cambio de que no agende el proyecto de ley que deroga el decreto supremo que interviene la Derrama Magisterial. “Yo hubiese podido quedarme en el puesto si hubiese accedido a algunos pedidos que me hicieron (...). Me ofrecían que haga determinadas cosas, que no las voy a comentar, a cambio de votos”, dijo la extitular de la Mesa Directiva. “Que no atienda algunos proyectos de ley, que los archive. (¿Por ejemplo?) Derrama Magisterial”, indicó ante las preguntas del periodista Jaime Chincha. Se trataría del Bloque Magisterial. VIDEO: Canal N