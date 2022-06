José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, cuestionó el pronunciamiento dado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego de conocer el fallo de la Corte Suprema que declaró infundado el recurso de casación presentado por el Ministerio Público para que retorne a prisión preventiva. “No es posible nuevamente, en sus redes sociales, me mencione sin señalar mi nombre con el objeto de incitar algún tipo de agravio hacia mí. Son situaciones que he manifestado al Poder Judicial que (Keiko Fujimori) no guarda la compostura, no guarda la conducta procesal que debería tener cualquier procesada en nuestro país”, manifestó en canal N. Seguidamente, el fiscal mencionó que Keiko Fujimori “no puede estar calificando así al fiscal que está sosteniendo una acusación” en su contra. “Yo no sé si el día de mañana se puede estar incitando a una agresión hacia mí, hacia mi familia, con las manifestaciones que está haciendo públicamente Keiko Fujimori”, agregó. Video: canal N.