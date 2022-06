Mark Vito no es solamente el esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sino, además, investigado en los procesos contra ella, pues ha sido arrastrado al encontrársele presunta vinculación en el caso Cócteles, por lo cual se le acusaba del delito de lavado de activos, al recibir financiamiento irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016 de su esposa por parte de Odebrecht. Pero Mark Vito ha demostrado el gran afecto que siente por su esposa —quien este martes 21 de junio anunció el fin de su matrimonio tras 18 años juntos— incluso en los momentos más difíciles. “Este ajusticiamiento tiene que terminar, esto para mí es una persecución perversa. Si mi delito es ser esposo de Keiko, condéneme a la muerte, pero si mi delito es el lavado de activos, les digo, y ustedes lo saben, esto es falso. Yo no soy lavador, soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú. Yo no soy un lavador, soy solo un empresario que tuvo un poco de éxito. Yo no soy un lavador, solo soy el esposo de Keiko y le amo con todo mi corazón”, manifestó en una audiencia en su contra, en el 2018. Video: Justicia TV