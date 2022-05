El fiscal miembro del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, habló sobre el caso que viene realizando el Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Durante una entrevista para Ideeleradio este jueves, Pérez recalcó que “no cometió un error” al solicitar la prisión preventiva en contra de la excandidata del fujimorismo y tampoco lo hizo al pedir la suspensión de Fuerza Popular tras el caso Cócteles. “Como fiscal, me hace presumir de que no me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular. No me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas acusadas (Keiko Fujimori) de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal”, declaró. Video: Ideeleradio