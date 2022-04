El presidente de la República, Pedro Castillo, realizó una ceremonia de reconocimiento a más de 500 burgomaestres por buenas prácticas respecto a una meta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis), cuando de pronto el alcalde de Moche, César Fernández Bazán, protagonizó un incidente. De esta manera, al otorgársele el premio, el burgomaestre liberteño se acercó al jefe de Estado para devolvérselo, pues dijo que no estaba “para hacer un show”. “Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí (...). Le he devuelto el reconocimiento porque acá no venimos a apoyar a nadie”, señala en un video de su autoría. Video: César Fernández