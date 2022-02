El expresidente de la República Francisco Sagasti contó que actualmente se encuentra enfocado a sus labores como académico y aseguró que no postulará a ningún cargo de elección popular. “En primer lugar, ya tengo 77 años. He vuelto a unas labores de carácter académico, de orientación, de discusión, y creo que voy a dedicarme a eso un buen tiempo Sigo siendo militante del Partido Morado, todavía no me he involucrado directamente con ellos. Veremos qué es lo que sucede más adelante”, declaró el ex jefe de Estado en RPP. “Lo que sí puedo garantizar es que no voy a ser candidato. Si en algún momento decido algo, de repente me lanzo a ser presidente del Club Deportivo Municipal, del cual era hincha hace muchos años”, añadió. Video: RPP