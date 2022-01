El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que el Perú es como su escuela, debido a que considera que una institución educativa es “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”; no obstante, dijo que no pasará toda su gestión aprendiendo. El periodista Fernando del Rincón le expresó: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”, a lo que el mandatario respondió: “Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, el mundo y América Latina (...) Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi Gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, declaró a CNN en Español. Video: CNN