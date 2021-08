El titular del Ministerio de Trabajo aseguró que no existen medios para sustentar que formaría parte de dicho movimiento. “Hasta ahora estoy esperando dónde está la prueba y no aparece”, dijo.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, rechazó las afirmaciones que indican que forma parte del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Tengo que rechazar categóricamente esas afirmaciones de las cuales no hay prueba alguna. Hasta ahora estoy esperando dónde está la prueba y no aparece. Nunca he sido miembro del Movadef, nunca he sido ni soy ni seré. Muchos menos el secretario de juventudes“, manifestó a la prensa. VIDEO: Canal N