El virtual presidente electo, Pedro Castillo, rechazó las acusaciones en las que se alega que su partido, Perú Libre, habría sido financiado por la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. “Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien se ha alcanzado un sol, y que me haya dicho: ‘Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti’. Rechazo rotundamente”, declaró a la prensa. Castillo también mencionó que ya tiene al equipo con el que conformará su gobierno, aunque no dijo nombres. Video: TV Perú.