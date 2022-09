Michelle Soifer no tuvo la mejor de las opiniones al referirse a Pancho Rodríguez tras conocerse que el chico reality ya no estaba impedido de regresar al país y que, ante la salida de Rafael Cardozo, él tomaría su lugar en “Esto es guerra”. Por ello, este 29 en “En boca de todos”, la cantante fue invitada a comentar la razón por la que no aceptaba ciertas actitudes del modelo. “Lo que no me gusta y nunca me va a gustar son los benditos reclamos que nos tiene secos a los guerreros (…). Se va Rafael para que traigan a Pancho. que es más picón todavía. Lo justo era esperar cuál era la respuesta de Rafael Cardozo y tomar la decisión de traer a otra persona. Pudiste ser tú o cualquiera”, le dijo la artista a Rodríguez. VIDEO: América TV