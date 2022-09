Un conmovedor momento se vivió en la edición del 27 de setiembre en “La voz senior”, cuando Chicho Pineda reveló que su esposa había fallecido previo a su presentación, pero que, a pesar de esto, decidió estar en el escenario para hacerle un homenaje. Al escuchar su testimonio, Raúl Romero se quebró al contar que vivió una experiencia similar en el pasado cuando murió su hermano. Mencionó que tenía que dar en Huancayo un show benéfico que ya tenía pactado: “Cuando llegué a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba cómo tratar de convencerme para hacer el concierto, y yo estaba devastado. Fui y toqué con mis amigos de Los No Sé Quién y ellos me miraban a cada rato. Hice el concierto, creo yo, impecable. Cuando terminó el show, me derrumbe”. Video: Latina.