Magaly Medina habló a grandes rasgos de algunos de los puntos que tocó en su extensa entrevista a Rafael Fernández. Fue ahí cuando la popular ‘Urraca’ comentó que el empresario dijo que uno de los problemas que tenía con Karla Tarazona era que ya no tenían el mismo tiempo a solas que había cuando recién comenzaron su relación, esto debido a la llegada de una nana para los pequeños de la conductora, quien estaba la mayor parte del tiempo con la ahora expareja. “El que llegues del trabajo y te encuentres a esa persona en tu casa, en tu cuarto y no puedas tener un momento privado y particular con tu pareja. El no poder compartir con su esposa en su propia casa. Esta persona estaba en el cuarto con ellos y siendo un elemento que afectaba la comunicación entre los dos ”, fue lo que reveló la figura de “Magaly TV, la firme”. VIDEO: ATV