Jamila Dahabreh reveló cómo comenzó su relación con Álvaro Paz de la Barra. La influencer abrió su corazón con Magaly Medina en la última edición del programa de farándula del miércoles 17 de agosto. “ Lo conocí soltero. Cuando iniciamos la relación todo era diferente, él paraba los fines de semana conmigo, no me daba indicios de que algo andaba mal. Siempre salíamos en grupo, porque salir de dos es aburrido. (...) Lo hacíamos para cuidarnos. Él me mostró un papel firmado por la señora donde decía que estaban separados” , aseguró Jamila en “Magaly, TV la firme”. VIDEO: ATV