Laszlo Kovacs está próximo a casarse con su novia Mili Asalde y una de las más emocionadas es Magdyel Ugaz, su expareja, quien es una de las pocas invitadas a la ceremonia. Como se recuerda, la popular ‘Teresita’ y ‘Tito’ fueron pareja antes de aparecer en “Al fondo hay sitio”; sin embargo, a pesar de que su romance no prosperó, mantienen una linda amistad. Por ello, la actriz no dudó en mandarle sus mejores deseos y asegurar que espera que sea muy feliz en esta nueva etapa de su vida: “Laszlo es un amigo que yo quiero mucho, lo considero mi familia (...) Y me emociona saber que está feliz. Ella es una mujer que lo quiere mucho, siento que son un equipo juntos”. VIDEO: América TV