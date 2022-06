Jazmín Pinedo aprovechó el espacio que tiene en América TV para criticar a Magaly. “No sé en qué escuela o universidad le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o hacer preguntas incómodas incisivas”, dijo la presentadora. Durante su programa en ATV, Magaly Medina le respondió de manera contundente. “Por eso el Perú está como está. El periodismo está para incomodar, no para sobonear”, afirmó la conductora. Prosiguió con una observación sobre los reporteros nacionales. “Lamentablemente, a muchos periodistas de política les da roche incomodar, hacer preguntas que incomoden al mandatario (…). No se siente envalentonados. Los periodistas somos los que tenemos la voz de lo que mucha gente quiere hacer, pero no puede”, opinó Magaly.