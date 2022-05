Fiorella Retiz fue vista en calles colombianas por los seguidores de “Instarándula” y Samuel Suárez no dudó en publicar las imágenes para comprobarlo: “Yo me he preguntado qué fue de la vida de la Fiorella Retiz porque, obviamente, con los escándalos que han pasado, la gente se olvidó bastante del caso Miyashiro, Fiorella, la Méndez, todo el mundo (...). La chica de verdad parece que ha ido a despejarse a Colombia””. A continuación, el periodista mostró los videos. “Fiorella Retiz ahora en el aeropuerto rumbo a Colombia. Viaja con su hijo a Bogotá”, “Estoy en Cartagena de Indias, en Colombia, y no sé si me falla mi vista o es la Fiorella Retiz, o su clon”, fueron algunos de los comentarios. Video: Instagram.