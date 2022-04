Tula Rodríguez recurrió a sus redes sociales para interactuar con sus seguidores de Instagram y comentarles cómo estaba pasando su domingo 10 de abril. La presentadora de “En boca de todos” dijo que pasó todo el día descansando en su hogar. En seguida, contó que ayer en su casa cocinaron estofado y sobró comida, por lo que se animó a comerlo de nuevo para que el platillo no se bote. “ Yo no desperdició nada, calentado corazón. Yo no sé si ha ustedes les pasa, pero mi papá ya lo hace, pero le cuesta, no mucho le gusta comer calentado. La gente más adulta comía más fresquito, entonces se va adaptando a la situación”, precisó Tula en sus historias de Instagram. VIDEO: Instagram