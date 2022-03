Tras la entrevista que tuvo Andy Polo para el dominical “Día D”, la aún esposa del futbolista Génesis Alarcón visitó el set de “Magaly TV, la firme” y presentó más pruebas que desmienten la versión que dio el deportista el último 20 de marzo. De esa manera, la joven aclaró que no responde los mensajes que le envía porque no cuenta con internet y no tiene forma de comunicarse con él, pues nunca la llama y solo se comunica con ella por mensajes. “Cuando le respondía era porque iba a la casa de mi tía, es ahí donde me conectaba con wifi, los iPads de mis hijos no tienen internet, solamente se conectaban con el wifi, y es ahí que podíamos responderle”, aclaró en el programa de Magaly Medina. Video: ATV