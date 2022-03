Durante la última edición de su programa, Magaly Medina expuso los audios en los que se puede escuchar a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, amenazar a la producción de su programa y afirmar que la conductora y Gisela Valcárcel mantienen una amistad oculta. “No le tengo miedo (a Gisela), pero sí le tengo respeto a su carrera televisiva y sí tengo respeto a una mujer que se ha fajado para darle educación a su hija, sola. A esa clase de personas, así se llame Gisela Valcárcel, le tengo respeto. No necesita llamarse Gisela Valcárcel para que yo le tenga respeto a una persona que se hace por sí sola y que no necesita a un hombre para criar a su hija”, respondió la periodista en defensa de la presentadora de El artista del año. Finalmente, la presentadora de Magaly TV, la firme señaló que ella no tiene cercanía con la empresaria: “Tengo ciertos límites y me muevo de acuerdo a ellos. No es que ella sea mi comadre, para nada. Ahora que salga con su show, igualito la criticaré”. Video: ATV.