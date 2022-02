Brunella Horna subió una serie de videos a sus redes sociales anunciando que se canceló su vuelo a Lima. Esta noticia sorprendió a sus seguidores y, minutos más tarde, la conductora de televisión dio a conocer que no pudo aterrizar ningún avión, debido al clima. “El avión ha estado a punto de aterrizar varias veces y no pudo porque la neblina estaba terrible”, dijo desmotivada. Asimismo, agregó que hay probabilidades de que no se presente en América hoy. “No se si pueda llegar mañana al programa. Estoy esperando a que me confirmen a qué hora sale el vuelo mañana. Espero que salga muy temprano, para poder llegar”, explicó la popular ‘Babybrune’. Video: Instagram.