El actor Renzo Schuller se mostró emocionado por la destreza de dos chicas haciendo pole dance y no dudó en hacer lo mismo.

Renzo Schuller puso la gota de humor en la más reciente edición de Perú tiene talento. El exconductor de televisión quedó impresionado por la presentación de Bárbara y Rosaliz, quienes hicieron una coreografía de pole dance. Segundos después, el actor no pudo ocultar su emoción y fue invitado por las concursantes a que haga lo mismo. Schuller no lo pensó dos veces y bailó en el tubo dejando sorprendidos a los jurados Ricardo Morán, Mimy Succar y Gianella Neyra, quienes no podían creer lo que estaban viendo. Video: Latina.