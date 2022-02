Janet Barboza dio su punto de vista este jueves 10 de febrero en América hoy sobre la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Para la presentadora, la pareja no duraría mucho tiempo, ya que el futbolista salió muy dañado de su ruptura con Melissa Paredes y al poco tiempo empezó una nueva historia. “El ‘Gato’ ha terminado una relación con dolor, no ha sido fácil. Entonces, aparece una joven que es linda, que lo llena, pero para mí, eso no va a durar”, dijo. Video: América TV.