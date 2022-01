La jurado de Yo soy: grandes batallas Katia Palma no se guardó nada al calificar al imitador del cantante venezolano en la última edición de la competencia.

La reciente edición de Yo soy: grandes batallas dejó duelos que sacaron chispa. Uno de ellos fue el choque entre el imitador José Luis ‘El Puma’ Rodríguez y el de Andrés Calamaro. Tras la participación de ambos, Katia Palma no quedó conforme con el accionar del imitador del cantante venezolano y señaló que no le vio intenciones de ganar. “Creo que también ha salido a cumplir en vez de salir a ganar. Sin embargo, en una parte de la canción hubo una desafinación y dije que ya no cante más”, indicó con algo de sarcasmo. Video: Latina.