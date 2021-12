Ruby Palomino se convirtió en la nueva ganadora de El artista del año. La joven rockera dejó en segundo lugar a Yahaira Plasencia y eso le valió algunas reacciones en su contra de los fans de la intérprete de “Y le dije no”. Ante esto, Palomino se pronunció para defenderse de los ataques. “Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó”, dijo. Video: La República.