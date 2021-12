El jurado de Yo soy Mauri Stern no pudo contener las lágrimas al escuchar al imitador de Roberto Carlos.

El jurado de Yo soy: grandes batallas Mauri Stern es conocido por dar fuertes críticas a los concursantes que se presentan en el reality de imitación. Sin embargo, durante el programa del martes 30 de noviembre, mostró su lado sentimental al hablar sobre su padre. “Mi papito está enfermo y hemos pasado meses difíciles con él y, bueno, cuando escuchas ‘Que será de mí’ se me rompe el corazón, porque nunca sabemos hasta dónde van a llegar nuestros papás y nadie nos prepara para perderlos. Yo agradezco que me emocionen y me conecten, pero es duro”, mencionó. Luego, contó que su progenitor es su mayor fan. Video: Latina.