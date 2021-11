El conductor de Yo soy, Christian Rivero, le jugó una broma a la ex Miss Perú Janick Maceta durante el último programa de Yo soy: grandes batallas internacional.

Este sábado 27 de noviembre se vivió en Yo soy: grandes batallas internacional una gala más donde aparecieron nuevos retadores que buscan sentarse en la aclamada silla de los consagrados. En una de las presentaciones previas, Karen Schwarz dio pase al jurado y bromeó con ellos. “Que no te cambie ese jurado (a Janick Maceta), tú eres una señorita, ella es Miss, tú eres de mi bando, ve de frente siempre”, comentó. Por su parte, Christian Rivero dijo no dudó en contestarle. “Que no te engañen las apariencias eh, Janick tiene lo suyo, tiene su veneno, ya la voy descubriendo”, expresó a modo de broma. Video: Latina.