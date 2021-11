En la primera gala de Yo soy: grandes batallas internacional, Mauri Stern quedó admirado con la presentación de los imitadores paraguayos de Axl Rose y Slash, quienes encendieron el escenario al interpretar “Welcome to the jungle”. Sin embargo, el exintegrante de Magneto recordó a César Osorio, imitador peruano del vocalista de Guns N’ Roses, con quien protagonizó una polémica en la temporada pasada por criticar su desenvolvimiento. “Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (imitadores paraguayos) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, sentenció. Video: Latina