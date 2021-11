Yahaira Plasencia fue la cuarta concursante en presentarse en el programa transmitido por América TV y conducido por Gisela Valcárcel. La cantante de salsa reapareció en un reality show luego de haber estado alejada de las cámaras por mucho tiempo. Ella entonó un mix de las canciones más populares de Karol G y un tema de música criolla. Finalizada su presentación, los miembros del jurado aplaudieron su presentación y fue Deyvis Orosco quien tuvo un peculiar comentario que llamó la atención. “Ha sido la mejor manera de decirle a alguien que quería que no regreses que estás de vuelta (...) No olvides que lo que no te mata, te hace más fuerte ” dijo el cumbiambero a la cantante de “Cobarde”, en vista del hecho que protagonizó meses atrás en una fiesta en medio de la pandemia de la COVID-19. VIDEO: El artista del año