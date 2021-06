Ángel López anuncia su salida de Yo soy: “Me llevo muchos recuerdos lindos”

El interprete de “A puro dolor” Ángel López se pronunció a través de sus redes sociales para anunciar su salida de Yo soy. El cantante puertorriqueño dijo que quiso quedarse más tiempo, pero que su contrato con Latina TV concluyó. “Me hubiera gustado seguir trabajando y estar en La voz, para mí sería un gran honor, pero esto no se me ha ofrecido hasta el momento. Me llevo muchos recuerdos lindos, he llorado, he reído, he gozado y me he quedado impresionado con los talentos de este hermoso país”, sostuvo. Fuente: Instagram / Ángel López