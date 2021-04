Magaly Medina declaró durante una transmisión de su programa ser fan de La Uchulú, carismático personaje que desde su baile al ritmo del tema “No sé” en TikTok ha ganado gran popularidad dentro del público peruano. La conductora de ATV no dudo en manifestar su admiración por el personaje de Esaú Reategui luego de criticar las bromas en doble sentido que emitió el salsero Josimar durante una entrevista en Instagram. “(Es) una persona sencilla que, además, la simpatía que tiene le gusta a la gente, a mí me encanta, me declaro su fan”, dijo Medina sobre La Uchulú.