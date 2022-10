El ‘Androide’ anotó en la goleada ante el Southampton y sus números son impresionantes. No solo es goleador en la Premier, sino también en la Champions.

Lo de Erling Haalad no es algo normal. El noruego selló la goleada del Manchester City sobre el Southampton y le dio el liderato de la Premier League a los ciudadanos. Pero eso no es todo, pues con su tanto llegó a los 20 goles en tan solo 13 partidos oficiales. Pero eso no es todo, pues es el máximo artillero del fútbol inglés con 15 tantos y suma otros 5 en Champions League. VIDEO: ESPN.