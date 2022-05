El relator argetino quedó sorprendido y no dudó en destacar el aliento de los hinchas blanquiazules, quienes alentaron incluso después de que terminó el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Siempre presentes. Pese a la derrota de Alianza Lima ante Fortaleza por Copa Libertadores, los hinchas del conjunto peruano resaltaron por su aliento durante los 90 minutos. Este hecho no pasó desapercibido por los relatores del partido. El reconocido periodista Juan Manuel ‘Bambino’ Pons no dudó en elogiar a los aficionados presentes en el Nacional. “Con esta gente me voy a la guerra con un mondadiente”, mencionó durante la transmisión. VIDEO: ESPN.