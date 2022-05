La ‘Joya’ no pudo contener las lágrimas al pitarse el final de su último partido en el Juventus Stadium y fue consolado por su compañero Leonardo Bonucci.

Al finalizar el partido entre Juventus vs. Lazio, que acabó en un empate 2-2, los hinchas de la Vecchia Signora despidieron entre aplausos a Giorgio Chiellini y a Paulo Dybala, quienes no continuarán en el club. El argentino no soportó y lloró en el estadio, frente a toda la afición. VIDEO: Paramount.