No se quiere ir. ‘Pep’ Guardiola se siente muy cómodo como entrenador de Manchester City y lo dejó en claro en la última entrevista que brindó en la previa del duelo ante Liverpool por la Premier League. “Hoy no, tengo un contrato aquí y estoy muy feliz. Quiero quedarme aquí para siempre porque no puede haber un mejor lugar para estar. Extendería mi contrato 10 años. Ahora no es el momento, no sé de dónde viene honestamente”, afirmó el técnico al negar los rumores que lo vinculan como posible opción para dirigir a la selección brasileña. Video: Marca.