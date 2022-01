James Rodríguez y un acto de humildad. El futbolista de la selección colombiana recibió una particular visita de dos niños en la afueras del hotel del elenco cafetero y no dudó en saludarlos. El ‘10′ puede ser titular mañana en el duelo Colombia vs. Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Video: Gol Caracol.