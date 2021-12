El defensor peruano anotó el penal definitivo para darle su primer título de la Major League Soccer al New York City.

Lágrimas de campeón. Alexander Callens sigue cosechando éxitos en su carrera profesional. Tras ganarse un lugar en el once titular de la selección peruana, el defensor nacional disputó la final de la MLS con el New York City. Luego de igualar 1-1 ante el Portland Timbers, el campeonato se tuvo que definirse desde los doce pasos. En un serie muy ajustada, el zaguero fue el encargado de patear el último penal de su equipo y no lo desaprovechó. Apenas ejecutó el lanzamientos fue abrazado por sus compañeros y rompió en llanto. VIDEO: ESPN.