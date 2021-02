Renato Tapia: “Alcancé el nivel que pocos han conocido, pero puedo dar más”

Renato Tapia aseguró que el buen ambiente en el plantel del Celta de Vigo influye en su presente, pero señaló que el mejor momento de su carrera todavía no llega, pues se esfuerza por incrementar su nivel deportivo con el equipo español. “Soy una persona muy competitiva. Nunca me gusta perder y eso hace que pueda sacar fuerzas de donde muchos piensan que no tengo y poder salir victorioso de cada duelo”, sostuvo el ‘Capitán del Futuro’ en una entrevista con el Celta de Vigo.

Video: Celta de Vigo