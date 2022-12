The Game Awards 2022: Tekken 8, Jedi Survivor y más anuncios en la importante gala de videojuegos

The Game Awards 2022 es la gala de la industria de los videojuegos más importante, puesto que, además de premiar a los títulos más destacados del año, en este magno evento los principales desarrolladores también aprovecharán para mostrar avances de los juegos más esperados de 2023, nuevo contenido ya disponible y más sorpresas.

Como se sabe, The Game Awards 2022 se celebrará este jueves 8 de diciembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Durante su transmisión veremos adelantos de juegos como Tekken 8, Jedi Survivor, Final Fantasy 16 y más. Aquí te contamos todos los detalles.

Final Fantasy 16

El productor Naoki Yoshida, también conocido como Yoshi-P, está listo para realizar una presentación especial en vivo de Final Fantasy 16. Square Enix compartirá mucha información sobre el esperado JRPG, por lo que también se anunciaría su fecha de lanzamiento.

Final Fantasy 16. Foto: VidaExtra

Star Wars Jedi: Survivor

A través de su propia cuenta de Twitter, se ha anunciado que veremos contenido de Star Wars Jedi: Survivor en The Game Awards 2022. Precisamente, se mostrará un gameplay del esperado título.

Star Wars Jedi: Survivor. Foto: EA

Tekken 8

Tekken 8 definitivamente aparecerá en The Game Awards de este año. La cuenta oficial de Twitter de la serie de luchadores de larga data publicó “Save the D8″ la semana pasada, con énfasis en la letra D y el número 8, o —si lo prefiere— el 8 de diciembre. Estos datos la relacionan con la gala de videojuegos más importante del año.

Tekken 8. Foto: Bandai Namco Games

Among Us

Los creadores de Among Us traman algo. De hecho, aseguran que durante The Game Awards 2022 ofrecerán una noticia muy grande.

Capcom

Prepara sorpresas. Se sabe que Capcom en enero lanzará Monster Hunter Rise en los sistemas de nueva generación, y no mucho después irá desplegando su poderío con el remake de Resident Evil 4 y Street Fighter 6. Por ello, los fans ahora esperan que se resucite otra saga como Dino Crisis.