Karmaland 5: ¿se postergará la transmisión del inicio de la nueva serie de Minecraft?

¿Cuándo empieza Karmaland 5?, esta es una de las preguntas que miles de internautas se hacen en redes sociales desde que Vegetta777 lo anunció oficialmente. Hasta ahora se había confirmado que la nueva temporada de la serie de Minecraft se estrenaría hoy, 9 de julio; sin embargo, esto aún no sucede.

Vegetta777, Rubius, Wyllyrex, Luzu, Lolito, Fargan, Staxx, AlexBy11, Mangel, Quiackity e IlloJuan transmiten desde hace casi dos horas en Twitch la pantalla de inicio del servidor de Karmaland V en Minecraft.

La partida debió empezar hace una hora, pero los ‘Dioses’, quienes jugarán en el rol de jefes del mundo, han tenido que aplazar el estreno de Karmaland 5 por algunos problemas en el servidor.

Por su parte, los encargados de solucionar estos inconvenientes están en constante comunicación con los streamers de Twitch y les han dicho que pronto se prenderá el mundo para que inicie la lucha por la alcaldía del pueblo.

Rubius, desde su transmisión en la plataforma de streaming morada, señaló que no pueden dar detalles sobre dichos problemas, pero —al mismo tiempo— intentó calmar a los más de 200.000 espectadores en su canal, por lo que aseguró que no desean postergar el estreno de Karmaland 5 y que esperan que se dé en, por lo menos, 30 minutos; es decir, a las 2.30 p. m. (hora de Perú).

No obstante, en caso de que no empiece este sábado 9 de julio, Vegetta777 y los demás streamers se mostraron de acuerdo con retrasarlo hasta el domingo 10 de julio, aunque esto no ha sido confirmado.

Debido a ello, solo nos toca esperar unos minutos hasta que vuelvan a funcionar los servidores de Minecraft para que podamos ver todo lo que ocurrirá en el primer día de una de las series más esperadas de internet.