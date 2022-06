Stray promete ser uno de los títulos de exploración y supervivencia más interesantes. El juego presentado por primera vez durante el mismo anuncio de la PlayStation 5, en 2020, se perfila como una de las experiencias más cautivadoras de la nueva generación de consolas. Ahora, tras el último State of Play, realizado por Sony el último 2 de junio, ya podemos saber un poco más sobre su oferta de jugabilidad e incluso una manera de cómo disfrutarlo gratis desde el primer día en PS4 y PS5.

Stray será un lanzamiento exclusivo para PlayStation (PS4 y PS5) y en PC. Viene siendo desarrollado por Blue Twelve Studios, un modesto equipo desarrollador del sur de Francia, que podrá ver su juego publicado por Annapurna Games, más conocido por el popular Outer Wilds.

El juego nos permitirá experimentar la vida callejera de un gatito sin hogar. Foto: Blue Twelve Studios

Ya desde su presentación en junio de 2022, el título destacó por su sensible pero interesante gameplay, el cual nos pone en la piel de un gato callejero y sus aventuras por una oscura, notoriamente fría y tenue urbe llena de luces, suciedad e incluso decadente espíritu de progreso.

Stray: fecha de lanzamiento para PS4, PS5 y PC

Sin duda, se trata de un título que promete destacar de entre toda la oferta actual tanto para consolas como para PC, más ahora que ya se confirmó su fecha de lanzamiento oficial: el 19 de julio de 2022.

¿Cómo jugar Stray gratis?

Afortunadamente, para los fans, Stray podrá ser disfrutado completamente gratis si se cumple un requisito. Todos los usuarios de PlayStation tendrán la oportunidad de recibir este juego apenas sea lanzado el próximo mes, y sin pagar un centavo por él.

¿Cómo? Pues bien, tal como lo anunciaron sus propios desarrolladores durante el State of Play de junio, Stray formará parte del catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus Extra.

De hecho, Stray será el primer juego de regalo que recibirán los suscriptores de este nuevo y renovado servicio que se acaba de estrenar para PS5. La suscripción recién fue abierta el miércoles 1 de junio en Europa y Japón, aunque ya llegó al resto de Asia el último 23 de mayo. Asimismo, los países de América lo recibirán el próximo lunes 13.

PlayStation Plus Extra es el segundo nivel de los tres que ofrece el nuevo modelo de suscripción PS Plus. Cuesta US$ 10,49 al mes, US$ 27,99 por tres meses y un total de US$ 66,99 al año.

Por si te lo perdiste, te dejamos el tráiler más reciente de Stray en el que podemos conocer un poco más de su historia y sus mecánicas: