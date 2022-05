Se viene un importante cambio en el mercado de videojuegos y simuladores de PC. La conocida saga FIFA de EA Sports ya no podrá llevar el nombre de la federación internacional tras haber rechazado la renovación de la licencia con la que contaban desde mediados de los años 90. Desde el próximo año, los juegos de balompié de la desarrolladora pasarán a llamarse EA Sports FC.

La medida ha llamado mucho la atención en la comunidad de gamers alrededor del mundo, pero no solo son ellos los que han reaccionado al hecho, sino también diversas marcas y clubes con los que EA Sports tiene relación debido al juego.

En las últimas horas, clubes deportivos de talla mundial como el Paris Saint Germain (PSG) y Liverpool han expresado una especie de apoyo a esta nueva etapa que atravesará EA Sports con el cambio de nombre.

Nous sommes dans Le Club Plus d’informations en Juillet 2023 #EASPORTSFC pic.twitter.com/RbbIHOQWfq

We’re In The Club.



Learn More July 2023. #EASPORTSFC pic.twitter.com/xtFM21zoPN