Call of Duty: Modern Warfare 2 es anunciado y tendría a la Task Force 141 como protagonista

Infinity Ward, creadores de Call of Duty: Modern Warfare de 2019, anuncia el desarrollo de la secuela con sorprendente teaser.

Infinity Ward aún no ha revelado detalles sobre lo que será Call of Duty: Modern Warfare 2. Foto: Call of Duty: Modern Warfare

Videojuegos LR LRTendencias mesadigital@glr.pe