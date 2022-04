¿Fanático de House of the Dead? Remake llegará para Xbox, Playstation y PC

Los gamers que prefieren los videojuegos clásicos están muy emocionados por el lanzamiento del remake de The House of the Dead para las nuevas consolas de PlayStation, Xbox y PC.

Lanzado originalmente en 1997 por la compañía SEGA, la primera entrega de la famosa saga tuvo mucho éxito en su época, alcance que le permitió obtener muchos fanáticos alrededor del mundo y producir secuelas y su propia película live action.

Con la publicación de esta nueva versión del videojuego, los jugadores podrán disfrutar de los gráficos remasterizados y del novedoso modo a partir del 28 de abril. No obstante, en Nintendo Switch ya está disponible desde el pasado 7 de abril.

Cabe resaltar que la jugabilidad fue adaptada a los mandos de consola y el motor gráfico brinda una mejor resolución, añadiendo un modo foto y logros desbloqueables emocionantes que visualizarás mientras avanzas en la historia.

¿De qué trata House of the Dead Remake?

Es un título del género shooter, en donde los jugadores serán dos agentes de una organización del Gobierno a cargo de actividades paranormales que son asignados para investigar los misteriosos hechos que ocurren en la mansión Curien, el lugar donde vive el doctor Curien.

Este científico viene experimentando con criaturas extrañas, a tal punto que se vuelve loco y libera a los monstruos dentro de su laboratorio para que dominen el mundo.