Usuario de Reddit crea un modo en Minecraft para jugar Wordle

Wordle es uno de los juegos más populares en la actualidad y hay demasiadas adaptaciones de este entretenimiento que consiste en adivinar una palabra de cinco letras mediante la prueba y el error. En esta ocasión, ahora se puede jugar en Minecraft, tal como lo publicó un usuario de Reddit, quien desarrolló este modo y lo compartió para toda la comunidad.

El usuario de Reddit mattbatwings2 publicó en su muro el mapa especial que elaboró para jugar Wordle en Minecraft. Para lograrlo, utilizó el elemento Redstone, que no es fácil de conseguir dentro del juego de Mojang Studios. Básicamente, es un mundo en el que hay un tablero que recrea Wordle y que tiene una funcionalidad perfecta.

Como se puede apreciar en el video publicado en YouTube, es necesario que alguien elija una palabra y luego otro usuario sea quien juegue a adivinarla. Ante cada intento, se encenderá una luz sobre cada columna indicando si las letras forman parte de la palabra secreta y si están bien ubicadas. Un modo de juego simple que mantiene la esencia del Wordle original, pero con la clásica estética de Minecraft.

¿Cómo jugar Wordle en Minecraft?

Las instrucciones del juego son simples y no se diferencian del Wordle original. De todos modos, se pueden ver en el video que muestra claramente cómo hacer para adivinar la palabra secreta en seis intentos o menos. Para jugar Wordle dentro de Minecraft hay que entrar en este enlace, que descargará el mapa especial creado para jugar al título recientemente adquirido por The New York Times.