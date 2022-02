Los juegos gratis que puedes descargar en PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC

Diversión asegurada. Ante la avalancha de ofertas en Steam y Epic Games por el Año Nuevo Chino 2022, te contamos que ambas plataformas también ofrecen juegos gratis para PC, así como para consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

En esta lista encontrarás juegos gratis de todo tipo de género: aventura, bélicos, de estrategia y hasta basados en animes. Eso sí, ten en cuenta que algunos estarán disponibles hasta el próximo 6 de febrero y, en otros casos, hasta fin de mes.

Por otra parte, es importante mencionar que, en el caso de títulos para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, será necesario que tengas una membresía activa en PlayStation Plus, Games with Gold y Nintendo Switch Online, respectivamente.

Juegos gratis para PS4 y PS5 (PlayStation Plus)

Planet Coaster: Console Edition - Disponible hasta el 28 de febrero

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure - Disponible hasta el 28 de febrero

EA Sports UFC 4 - Disponible hasta el 28 de febrero

Juegos gratis para Xbox One y Xbox Series X|S (Games with Gold / Free Play Days)

Aground - Disponible hasta el 15 de febrero

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse - Disponible hasta el 28 de febrero

Hydrophobia - Disponible hasta el 15 de febrero

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Disponible hasta el 6 de febrero

Bad North: Jotunn Edition - Disponible hasta el 6 de febrero

Greak: Memories of Azur - Disponible hasta el 6 de febrero

Halo Infinite - Disponible permanentemente

Juegos gratis para PC

Steam

World War 3 - (Public Stress test) Disponible hasta el 6 de febrero

Halo Infinite - Disponible permanentemente

Epic Games Store

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Disponible hasta el 10 de febrero a las 10:00 a. m.

Juegos gratis para Nintendo Switch